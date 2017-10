BCE et Taboubi évoquent le projet de budget et les entreprises publiques Le projet de budget de l’année 2018, et la promotion de certains secteurs vitaux à l’instar de la santé publique et de l’école publique ont été au centre d’une entrevue ce lundi 16 octobre à Carthage entre le président de la république, Béji Caïd Essebsi, et le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.



Le chef de la centrale syndicale a salué la détermination présidentielle d’appuyer le secteur public et les entreprises publiques, avec la nécessité de trouver les mécanismes à même d’en renforcer le rendement économique et l’employabilité et d’en développer la capacité compétitive.



Les deux hommes ont appelé à préserver un climat social favorable au travail et à l’investissement, en consolidant les relations de confiance et de dialogue entre les différentes organisations afin de surmonter les difficultés actuelles dans certains secteurs, et de relancer le développement en vue de l’embellie économique escomptée.



Dans une vidéo mise en ligne, Taboubi a imputé les tensions sociales dans certains secteurs à la non-application des conventions conclues, tant dans le secteur public que privé.



La responsabilité incombe à tous pour sauver le pays dans cette conjoncture critique, a-t-il affirmé.

Gnet

