Avec Trump à la Maison Blanche, le soutien US à la Tunisie sera maintenu Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïs Jhinaoui, s’est entretenu hier mercredi 25 janvier, avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Daniel Rubinstein.



La rencontre a porté sur la réalité des relations tuniso-américaines et les perspectives de leur développement dans différents domaines, notamment après l’investiture de la nouvelle administration américaine, outre des questions régionales et internationales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



L’ambassadeur américain a dit les dispositions de son pays à poursuivre son soutien à l’expérience démocratique tunisienne, afin de l’aider à relever les défis économiques, sécuritaires et de développement.



Il a affirmé l’enracinement et l’ancienneté des relations bilatérales entre le deux pays, signalant que la poursuite de la coopération tuniso-américaine constitue l’une des constantes de la politique américaine.



Jhinaoui a affirmé l’ancienneté et la solidité des relations tuniso-américaines, louant le niveau privilégié atteint par la coopération bilatérale, notamment en matière économique et de lutte contre le terrorisme.



Il s’est dit confiant quant à la poursuite du soutien américain à la Tunisie, signalant que les relations entre les deux pays sont fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Gnet

