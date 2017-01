Attentat contre une mosquée à Québec : Un Tunisien parmi les victimes Un Tunisien serait parmi les victimes de l’attentat survenu dimanche contre une mosquée au Québec. Selon la presse canadienne, un Tunisien, un Marocain, deux Algériens et deux citoyens d’un pays d’Afrique noire sont parmi les victimes.



Les deux assaillants dont l’un est d’origine marocaine ont été arrêtés.



Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a condamné lundi un "attentat terroriste", faisant l’éloge de la diversité et de la tolerance religieuse. "La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère", a-t-il dit.





