Attentat contre une mosquée : Drapeau en berne à l’ambassade du Canada à Tunis L’ambassadeur du Canada à Tunis, Carol McQueen, et toute son équipe condamnent l'attentat odieux perpétré dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec, et présentent leurs sincères condoléances aux victimes ainsi qu’à leurs proches et familles.



"Nous soutenons, toutes et tous, la tolérance religieuse, une valeur qui a fait du Canada une inspiration pour le monde et qui perdurera longtemps", affirme l’ambassade canadienne dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnet.



"Les musulmans canadiens sont une composante importante de la diversité du Canada. Nos pensées et nos prières sont avec les familles et les proches de ceux qui ont été tués et nous souhaitons bon rétablissement aux nombreux blessés".



Toute l’équipe de l’ambassade a observé une minute de silence et le drapeau a été mis en berne, souligne le communiqué.



Le Premier ministre, Justin Trudeau, a condamné hier, cet "attentat terroriste dirigé contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge", exprimant "un sentiment de choc, de tristesse et de colère".



"La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère", a-t-il affirmé.

D’après communiqué

