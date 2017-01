Attentat au Québec : Le MAE s’enquiert de la situation des ressortissants tunisiens Le ministère des Affaires étrangères dit coordonner avec les missions diplomatique et consulaire au Canada, en vue de s’enquérir de la situation de la communauté tunisienne au Québec et de s’assurer de la possibilité que des ressortissants tunisiens figurent parmi les victimes de la fusillade survenue hier, dimanche 29 janvier, contre une mosquée de la province canadienne.



Le ministère exprime ce lundi dans un communiqué sa vive condamnation de l’attentat terroriste survenu hier au centre culturel islamique de Québec, ayant fait des morts et des blessés, et exprime sa totale solidarité avec les autorités canadiennes, le peuple canadien, et les familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Gnet

