Attentat au Québec : Le MAE confirme un décès et deux blessés tunisiens Le ministère des Affaires étrangères confirme qu’un ressortissant tunisien, Boubaker Thabti, a été tué dans l’attentat terroriste perpétré dimanche 29 janvier au centre culturel et islamique au Québec. Deux autres Tunisiens, en l’occurrence Aymen Derbali, et Nizar Ghali, ont été blessés.



Le ministère affirme que la consule de Tunisie à Montréal s’est rendue sur les lieux de l’opération et est parvenue à contacter les familles des victimes qui lui ont confirmé qu’un Tunisien est décédé, et deux autres sont parmi les blessés.



Dans un communiqué paru hier soir, le ministère des AE présente ses sincères condoléances à la famille du défunt Boubaker Thabti, lui exprimant sa totale solidarité, et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le ministère dit son engagement à prendre en charge la famille du défunt, et à rapatrier sa dépouille dans les délais les plus proches, comme il va suivre l’état des deux blessés tunisiens, d’autant plus que l’un d’eux, Aymen Derbali est dans un état critique.



Le ministère ajoute qu’il va suivre avec la mission diplomatique tunisienne au Canada et avec les autorités canadiennes l’enquête menée par les services sécuritaires canadiens, en vue de s’arrêter sur les circonstances de cette lâche opération terroriste et ses causes.

Gnet

