Attentat au Québec : BCE envoie un message de condoléances à Trudeau Le président de la république, Béji Caïd Essebsi, a adressé un message de condoléances au Premier ministre canadien, Justin Trudeau, suite à l’attaque perpétrée dimanche au centre culturel islamique de Québec.



"La Tunisie condamne avec la plus grande fermeté cette attaque ignoble qui vise l’esprit d’ouverture et de tolérance qui prévaut au Canada", écrit BCE, appelant "à redoubler d’efforts et à coopérer encore plus étroitement pour combattre la menace commune que représentent le terrorisme et la radicalisation pour nos sociétés respectives".



L’attentat a fait six morts dont un ressortissant tunisien, et plusieurs blessés parmi lesquels deux Tunisiens, dont l’un est dans un état critique, selon le ministère des Affaires étrangères.

Gnet et communiqué





