Arrestation de trois protestataires dans les événements de Kébili Le ministère de l’Intérieur fait état de l’arrestation de trois personnes pour les besoins de l’enquête, dont l’un est un élément takfiri, suite aux événements qui se sont déclenchés à Kébili à l’issue de la mort deux personnes originaires de la région, dans la collision survenue au large de Kerkennah.



Une affaire judiciaire a été diligentée à leur sujet pour collusion en vue de s’attaquer à des biens, des personnes, de mettre le feu dans des endroits non-habités, d’agression contre les agents de sécurité par les jets de pierre, des cocktails Molotov, et les tentatives d’homicide volontaire.



Revenant sur les événements survenus jeudi 12 octobre, au gouvernorat de Kébili, le ministère indique que quelque 300 personnes de la délégation de Souk al-Ahad (gouvernorat de Kébili) se sont rassemblées hier, et ont barré la route, en protestation contre le décès de deux personnes originaires de la région, dans le naufrage d’un bateau qui les transportait, dans une opération d’émigration clandestine au large de l’Île de Kerkennah.



Dans un communiqué paru hier, le ministère de l’Intérieur indique que la route a été rouverte après que des unités de la garde nationale se soient rendues sur les lieux et ont discuté avec les dignitaires de la région. Mais, certains protestataires se sont rendus au siège de la délégation de Souk al-Ahad, ont fermé la route, et mis le feu aux pneus. Ils se sont par la suite fait irruption dans la délégation, en ont saccagé les contenus, en utilisant l’essence et les cocktails Molotov. Ils ont par ailleurs mis le feu au domicile administratif du délégué, puis ils se sont déplacés au siège du district sécuritaire de la garde nationale, et ont tenté de s’y introduire, mais ont été contrés et dispersés par la garde nationale, ajoute le MI.



Le chef du district de la garde nationale de Jemna qui était en mission de renfort sur les lieux, a eu un malaise (angine de poitrine) pendant ces événements, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital régional de Kébili, où il est alité en service de réanimation, indique le MI.



Sur instruction du ministre de l’Intérieur, des cellules de crise ont été créées aux gouvernorats de Kébili, Sidi Bouzid et Sfax, depuis hier 11 octobre sous la présidence des gouverneurs, pour suivre la situation des familles des victimes et les prendre en charge.

