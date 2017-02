Al-Joumhouri : Issam Chebbi, Secrétaire Général, composition du BE remaniée TAP - Le bureau exécutif du Parti Républicain (Al-Joumhouri) a vu sa composition remaniée à 65%, et compte désormais 5 femmes sur les 17 membres qui le composent, a déclaré dimanche après-midi le porte-parole du parti, Wassim Bouthouri.



Bouthouri, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue des travaux du 6e congrès national d'Al-Joumhouri, a fait état d'un consensus chez les congressistes autour de la désignation de Issam Chebbi au poste de Secrétaire général du parti.



Ce même climat de consensus, a-t-il soutenu, a également marqué l'élection des 163 membres du comité central du Parti Républicain.



Voici la composition du nouveau bureau exécutif élu d'Al-Joumhouri : Issam Chebbi, Mongi Ellouz, Abdellatif Hermassi, Mohamed Salah Ayari, Iyed Dehmani, Mouldi Fehem, Mongi Salem, Wassim Bouthouri, Rached Chouchène, Nehla Ben Khelifa, Riadh Mrabet, Wissem Sghaier, Tej El Mlek Aouicha, Aïcha Fejria, Youssef Béji, Ahmed Farhat Hammoudi, Noureddine Ben Saïd, Mouldi Zouabi, Samira Aguili, Abdessalam Larayedh et Faten Oueslati.

