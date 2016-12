Afek Tounes réfute catégoriquement le retour des terroristes Afek Tounes réfute catégoriquement toute convention secrète ou explicite, extérieure ou intérieure, organisant le retour des terroristes, évoquant un dossier de sûreté nationale, d’extrême gravité, autour duquel il n’y a pas lieu de négocier, sous quelque pression ou couverture internationales que ce soit.



Dans un communiqué paru hier, lundi 26 décembre, le parti appelle la diplomatie tunisienne à agir en vue de juger les terroristes dans les pays où ils ont commis des crimes, en réhabilitation des familles et peuples affectés par de tels crimes horribles perpétrés dans différents foyers de tension et devant la justice internationale.



Le parti exhorte à poursuivre le démantèlement des réseaux de recrutement, et de demander des comptes à tous ceux qui sont impliqués dans leur organisation, conformément à la loi antiterroriste, pour en prémunir les Tunisiens, notamment les jeunes.



Afek impute d’abord aux appareils sécuritaires et militaires, ensuite aux appareils judiciaires la charge de traiter les cas de ceux qui s’infiltrent sur le territoire national, appelant à intensifier la coordination entre les appareils sécuritaires des pays adhérant à la guerre contre le terrorisme, jusqu’à l’extirper définitivement de notre pays.



Le parti appelle à assurer tous les moyens humains, matériels et logistiques pour immuniser les frontières tunisiennes, empêcher l’infiltration sur le territoire national, maitriser les mouvements des terroristes et les isoler des détenus du droit commun, pour prévenir le danger de polarisation.



Afek affirme la nécessité de traiter ce dossier avec sérieux, de punir celui qui aide les terroristes à s’infiltrer à travers les frontières et d’appliquer la loi contre tous les appels à la compassion, à la normalisation et à l’apologie du terrorisme.

Gnet

