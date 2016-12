Accident : BCE pointe le laxisme ambiant et appelle à délimiter les responsabilités Le président Béji Caïd Essebsi a pointé ce mercredi un laxisme ambiant, après l’accident survenu ce matin à Jbel Jelloud, suite à une collision entre un bus et un train.



"Ce n’est pas la première fois qu’un accident de ce type se produise, et les causes sont différentes, soit c’est un problème de signalisation, soit un passage à niveau qui ne marche pas, ou l’agent qui n’arrive pas à temps", a-t-il souligné, selon une vidéo mise en ligne.



Dans une déclaration à la presse, le chef de l’Etat a qualifié cet état de fait "d’inadmissible", "ça appartient au siècle dernier, alors que l’on cherche à s’arrimer à la locomotive des pays avancés", a-t-il dénoncé lors de sa visite à l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous pour présenter ses condoléances aux familles des victimes et s'enquérir des conditions de prise en charge des blessés.



Il a appelé à mettre un terme au laxisme et à délimiter les responsabilités.



BCE s’est insurgé contre le laxisme qui règne "dans l’administration, les médias, le travail…jusqu’à quand ?" S’est-il interrogé.

Gnet

