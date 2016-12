70 % des femmes mariées sont exposées à la violence (ATFD) Les résultats préliminaires d’une enquête présentée ce vendredi 30 décembre par l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), ont montré que les femmes mariées, qui réussissent socialement, sont les plus exposées aux différents types de violence dans une proportion de 70 %.



Sous l’intitulé "l'analyse des archives : un regard sur le passé pour un avenir sans violences à l'encontre des femmes", une table ronde s’est tenue ce vendredi autour des résultats de cette étude, selon lesquels la femme est victime de différents types de violence, dont la violence psychologique (75,2 %), la violence physique (64 %), la violence économique (59 %), et la violence sexuelle (17 %).



La directrice des centres d’orientation et d’écoute des femmes, victimes de violence, à l’ATFD, Amira Nefzaoui, citée par al-Chourouk a déclaré qu’après 25 ans de prise en charge des femmes victimes de violence et d’actions militantes, l’association a décidé d’évaluer cette expérience à travers l’analyse de 1960 dossiers sur 3 mille cas inscrits dans les archives de ces centres.



Ces centres procèdent à l’écoute des femmes violentées, les orientent, les guident sur le plan juridique, et assurent leur prise en charge psychique et sociale, tout en s’en tenant au principe de confidentialité et en respectant leur décision et volonté.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire