04 morts et 19 blessés dans un accident à Bir Ali Ben Khelifa L’accident survenu hier, vendredi 09 juin, dans l’après-midi à Sidi Dhaher, de la délégation de Bir Ali Ben Khelifa, a fait quatre morts et 19 blessés, selon un dernier bilan publié par le ministère de l’Intérieur.



Ce drame de la route s’est produit lorsqu’un bus de la SNTRI en provenance de Djerba, vers Tunis a percuté une voiture légère, ce qui a fait dans un premier bilan quatre morts (03 parmi les passagers du bus, et le conducteur de la voiture), et 15 blessés à des degrés variables, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, paru hier.

